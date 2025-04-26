Более 50 жителей Люберец поучаствовали в донорской акции

Московский областной центр крови провел донорскую акцию в Люберцах. Более 50 человек сдали почти 20 литров крови.

Донорская акция прошла во Дворце спорта «Триумф». Специалисты центра измерили у участников уровень гемоглобина и артериальное давление, а также собирали анамнез. Всех, кто не имел противопоказаний, допустили до процедуры.

Национальный день донора — праздник, который объединяет тех, кто помогает людям в трудной жизненной ситуации. Организаторы поблагодарили неравнодушных жителей, которые приняли участие в акции. Благодаря доброму поступку будут спасены чьи-то жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.