Более 40 мест организовали для трудоустройства подростков в июне в Подольске

Школьники Подольска могут провести каникулы с пользой и заработать. Для них в первый месяц лета подготовили 40 рабочих мест.

Подростки могут трудоустроиться в качестве подсобного рабочего, заняться озеленением и уборкой территорий и помещений, а также благоустройством. Все вакансии есть на платформе «Работа в России».

При этом если ребенок будет устраиваться на работу через Кадровый центр Подмосковья, он может дополнительно получить выплату господдержки в размере 2646 рублей в месяц. Информация и подробности о заполнении анкеты-резюме есть на сайте Кадрового центра Подмосковья.

Отметим, что вакансии продолжат регулярно обновлять. В ближайшее время их станет еще больше. Сейчас работодатели готовят информацию о рабочих местах на июль и август.

Ранее мы рассказывали о том, что около 50 волонтеров из Подольска примут участие в «Интервидении».