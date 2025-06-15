Около 50 волонтеров из Подольска примут участие в «Интервидении»

Масштабное музыкальное событие — «Интервидение-2025» — пройдет в Москве 20 сентября. Участие в нем примут в том числе добровольцы из Подольска.

Ребята прошли набор в волонтерский корпус мероприятия. Программу реализуют фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф, МИМП МО и движение «Волонтеры Подмосковья». Поддерживает конкурс Президентский фонд культурных инициатив.

«На одной сцене выступят артисты из 20 стран, а честь представлять нашу страну выпала SHAMAN’у. Присоединяйся к команде активистов и внеси свой вклад в создание незабываемого шоу!» — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Накануне на Манежной площади запустили обратный отсчет до начала конкурса. В мероприятии приняли участие волонтеры из Подмосковья.

Отметим, что набор добровольцев на событие продолжается. Чтобы присоединиться, нужно оставить заявку на сайте и пройти обучение.