Более 300 новогодних мероприятий пройдет в Королеве

В декабре и на зимних каникулах юных жителей наукограда ждет насыщенная и разнообразная программа. В Королеве пройдет более 300 мероприятий — новогодние утренники, мастер-классы, интерактивные игровые программы, представления у новогодней елки, викторины с играми и конкурсами.

1 декабря на Центральной площади города состоится открытие сезона. В Королеве зажгут новогоднюю иллюминацию. Жители и гости округа встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поучаствуют в разнообразных зимних забавах. Программа праздника также включает концерт творческих коллективов, мастер-классы, викторины и игры, интерактивные программы.

20 декабря в Королеве состоится Слет Дедов Морозов и Снегурочек. Зрителей ждет праздничное шествие главных новогодних волшебников, яркие костюмы сказочных персонажей, большой хоровод у главной елки города.

7 января в рамках традиционной акции «Рождественский пряник» школьники Королева под руководством опытных наставников испекут символ православного праздника.

Новогодние и рождественские программы проведут также в музеях и библиотеках наукограда.