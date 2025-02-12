Более 200 жителей Мытищ участвовали в акции по сбору вторсырья
Акция по раздельному сбору вторичного сырья состоялась у торгового центра 4Daily в Мытищах. Команды волонтеров из «Экооперации» за два часа собрали две газели материалов. Их уже отправили на переработку.
Жители Мытищ сдали на повторную экологическую переработку макулатуру, пластик, стеклотару, тетрапак, пакеты и пленки, металл, три мешка электроходов, фольгу и баллончики. Все это уместилось в две газели.
Экологические акции по сбору вторичных ресурсов волонтеры проводят в Мытищах каждое второе воскресенье месяца. Следующая акция запланирована на 9 марта.
Участие в таких инициативах и сортировка отходов — это простые, но эффективные способы внести личный вклад в защиту окружающей среды, а также сделать город более чистым и зеленым.
Ранее мы рассказывали о том, что серия акций по раздельному сбору мусора пройдет по всему Подмосковью.