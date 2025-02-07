Серия акций по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье в выходные
Волонтеры в выходные проведут акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье. Всех экологически ответственных жителей региона приглашают принять участие в мероприятии.
По словам организаторов, такие акции позволяют повышать уровень экологической грамотности населения и побуждать граждан осознанно потреблять природные ресурсы.
Мероприятия по раздельному сбору отходов 8 февраля состоятся в городских округах Химки и Ленинский, а 9 февраля — в Химках, Мытищах и Щелково.
Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове завершат к концу этого года
Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте