Серия акций по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье в выходные

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Волонтеры в выходные проведут акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье. Всех экологически ответственных жителей региона приглашают принять участие в мероприятии.

По словам организаторов, такие акции позволяют повышать уровень экологической грамотности населения и побуждать граждан осознанно потреблять природные ресурсы.

Мероприятия по раздельному сбору отходов 8 февраля состоятся в городских округах Химки и Ленинский, а 9 февраля — в Химках, Мытищах и Щелково.