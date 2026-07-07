Более 200 пар поженятся в Подмосковье в День семьи

Отделы ЗАГС в Мытищах и Люберцах попали в число самых популярных в Подмосковье

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Московской области заключат брак более 200 пар. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Министерства социального развития Подмосковья.

Самые популярные у заявителей отделы ЗАГС — в Мытищах, Наро-Фоминске, Люберцах и Долгопрудном.

В основном молодожены выбирают церемонии в отделах ЗАГС. Менее востребованы неторжественные регистрации — на них приходится всего 5% заявлений.

Выездные регистрации пользуются все большим спросом. В 2026 году на нестандартных площадках — в музеях, парках, домах культуры — решили расписаться 10% подавших заявление. Желающих оказалось на 4% больше, чем годом ранее.

О символике и истории Дня семьи, любви и верности и о том, по какой еще причине это день может стать знаковым для влюбленных в этом году, — в материале 360.ru.