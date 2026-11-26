«Департамент городского хозяйства» устраняет последствия снегопада на дворовых территориях Коломны. Сегодня, 26 ноября, в уборке задействовали 125 рабочих и 21 единицу техники.

На улицы округа вышли восемь тракторов МТЗ, семь самосвалов, пять погрузчиков JCB и мини-погрузчик ANT. Погрузчики JCB привлекли дополнительно по договору подряда.

Работы ведут в том числе во дворе дома № 36 на улице Калинина. За уборку отвечают сотрудники городского хозяйства.

Сильный снегопад пришел в Подмосковье 25 ноября вместе с циклоном «Вилка». По всему региону в уборке задействовали порядка трех тысяч спецмашин. Улицы очищают от снега и обрабатывают ото льда.