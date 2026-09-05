Более 40 российских пар получили по 150 тысяч рублей за долгий брак

Более 40 супружеских пар из Челябинской области, отпраздновавшие 70-летний юбилей брака, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства социальных отношений региона.

Выплаты за долгий брак предусмотрены в 26 регионах России, в Челябинской области выплата одна из самых крупных. Программа выплат начала работать в регионе в 2024 году.

«С начала реализации закона <…> и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

В 2026 году 70-летний юбилей в Челябинской области отпраздновали 10 семейных пар.

Единой федеральной программы для этого направления пока нет. В мае в Госдуме предложили распространить подобные выплаты на всю страну.