В 26 регионах России супругам начали платить за семейное долголетие

В 26 российских регионах действуют выплаты для супругов, которые отметили юбилеи семейной жизни. Размер пособий и требования к получателям отличаются в зависимости от региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нормативные акты субъектов.

Единой федеральной программы для этого направления пока нет. При этом субъекты России могут самостоятельно устанавливать подобные меры поддержки.

Одни из самых крупных сумм предусмотрены в Челябинской области. За 50, 60 и 70 лет брака супругам могут выплатить 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Для этого парам необходимо прожить в регионе не менее 15 лет и иметь соответствующие награды.В ХМАО и ЯНАО за полувековой юбилей выплачивают 50 тысяч рублей, а за 70 лет брака — 70 тысяч. Такие же суммы предусмотрены в Санкт-Петербурге, где дополнительно поощряют супругов, отметивших 75-летие совместной жизни — так называемую коронную свадьбу.

В Москве размер выплаты зависит от юбилея. Супруги, зарегистрировавшие 50-летие брака 1 января 2026 года, получат 29,6 тысячи рублей. За 55 и 60 лет предусмотрено по 37 тысяч, за 65 и 70 лет — по 44,4 тысячи рублей.

В Ставропольском крае супругам к юбилеям брака от 50 до 75 лет вручают медаль «За сохранение семейных ценностей» и выплачивают 100 тысяч рублей, однако ежегодно награждают не более 100 семей.

В Калининградской области за 50, 60 и 70 лет совместной жизни полагается по 5 тысяч рублей, а в Пензенской области такую сумму выдают один раз — за золотую свадьбу.

В Коми 50 тысяч рублей получают пары, прожившие вместе не менее 65 лет и не менее 20 лет в республике.

В Северной Осетии в 2025 году действовала разовая программа: 25 тысяч рублей выплачивали в том числе супругам, отметившим 25-летие брака.

В августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил распространить подобные выплаты на всю страну.