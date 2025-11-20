Боксеры из Истры завоевали семь медалей на турнире в Москве

Воспитанники Академии единоборств «Сигма» из Истры заявили о себе на турнире «Открытый ринг» в Москве. В своем первом серьезном старте юные боксеры показали впечатляющий результат, завоевав семь медалей.

Золотую медаль получил Рашад Джафаров, занявший первое место в своей категории. Еще шесть спортсменов — Егор Скочков, Ярослав Телепов, Макар Денисов, Максим Палюкас, Кирилл Овчинников и Антон Афонин — поднялись на пьедестал с серебряными наградами.

Подготовил спортсменов к успешному дебюту тренер Антон Горячев, несмотря на то, что для многих это были первые соревнования такого уровня.

Напомним, ранее спортсмены Академии единоборств «Сигма», но уже каратисты, завоевали за один день на первенстве по киокушинкай карате и кубке Golden Ring Cup 15 медалей: шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых.