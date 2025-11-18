Спортсмены из Истры стали призерами турнира по карате

В минувшие выходные в городе Гагарине прошло первенство по киокушинкай карате. В нем приняли участие более 350 спортсменов из Москвы, Московской, Орловской, Тверской, Тамбовской и Смоленской областей.

Истру представляли два бойца из академии единоборств «Сигма» — самый юный и самый опытный. Они вернулись с соревнований с медалями высшего достоинства.

Впервые выйдя на серьезные соревнования, один из самых младших воспитанников академии, Матвей Ганичкин, не растерялся перед именитыми соперниками. В упорной борьбе он завоевал свою первую, но уже такую весомую бронзовую медаль. А Руслан Богданов выиграл золото турнира, продемонстрировав высший класс и показав младшим товарищам, к каким вершинам нужно стремиться. Его победа — это настоящий пример силы духа и целеустремленности.