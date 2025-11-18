Бойцы из Истры выиграли 13 медалей на престижном турнире по карате

В прошлые выходные Иваново стало настоящей столицей российского киокушинкай карате. Здесь развернулась битва за кубок Golden Ring Cup, в которой приняли участие более 300 сильнейших бойцов из Москвы, Ивановской Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областей и республики Мордовии.

Истру представляли 12 бойцов спортивного клуба «Сигма». Каждый из них поднялся на пьедестал почета, а в общей сложности команда завоевала 13 медалей.

«Каждый спортсмен выложился на полную, доказав: невозможное становится возможным, если есть цель и воля к победе», — отмечают в академии.

В соревнованиях участвовали как дебютанты и новички, так и опытные бойцы. Золотые медали завоевали Никита Якушев, Глеб Якушев, Василиса Глухова, Мария Глухова и Георгий Мельников. Серебряными призерами стали Лев Мельников, Саргис Манукян, Михаил Колобов, Егор Иванов и Дмитрий Елин. Бронзовые награды — у Полины Шевелевой и Дениса Шурякова.