По решению администрации городского округа Серпухов подрядчики демонтировали строения, представлявшие угрозу для жизни и здоровья жителей. Под снос попали бывший сельский клуб, недействующая школа, старый гараж и расселенный дом.

Работы выполнили по четырем адресам: снесли клуб в деревне Глазово, здание школы 1968 года постройки в деревне Калиново, гараж 1917 года на улице Ворошилова и аварийный дом в деревне Пущино на 2-й Пролетарской, дом 59.

На этой неделе в округе планируют завершить демонтаж заброшенного морга 1962 года постройки на улице Химиков, дом 51б. Ранее специалисты снесли еще два аварийных объекта — на улице Калужской, дом 5б и водонапорную башню на улице Мира в поселке Пролетарский.

«За этими адресами — реальная безопасность людей. Разрушенные конструкции и открытый доступ посторонних, в том числе детей, на заброшенные территории создают недопустимый риск. Мы его устраняем. В отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, администрация округа самостоятельно обеспечивает их содержание и контроль технического состояния. При признании здания аварийным администрация организует его снос — это необходимая мера для защиты жителей от потенциальных угроз и для улучшения облика территории», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.