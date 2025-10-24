Артисты из Королева победили в международном конкурсе цирковых коллективов

Финал конкурса любительских цирковых коллективов прошел в Казани. На нем достойно выступил образцовый коллектив «Цирк „Энергия“ из Королева.

Участниками конкурса стали более 30 лучших команд и около 500 артистов со всей России. Состязания длились два дня.

Перед жюри продемонстрировали свыше 300 выступлений, включая акробатику, эквилибристику, гимнастику, жонглирование и другие жанры циркового искусства. Коллектив из Корол получил дипломы лауреатов первой и второй степени.

Цирковой коллектив цирк «Энергия» появился в 1928 году. Он действовал на базе клуба ЗИК.

Объединение дважды становилось лауреатом всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся. В 1969 году цирковому коллективу присвоили почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

