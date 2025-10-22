Международная космическая олимпиада прошла в Королеве

В Королеве уже в 33-й раз проходит Международная космическая олимпиада. Участники выступили в творческом туре, во время которого представили свои проекты в области астрономии и астрофизики, космических технологий, роботехники, биологии и экологии.

Защита прошла на территории крупного предприятия ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия». Семь участников Международной олимпиады представили свои разработки: «Радиотелескоп для анализа спектра радиоизлучения Юпитера в ходе его орбитального движения», «Система автономного ориентирования и контроля судна», «Планетоходы с возможностью перемещения центра масс», «Моделирование распространения иксодовых клещей в Европейской части России».

Работы оценят члены жюри: ученые и специалисты крупнейших российских предприятий ракетно-космической отрасли, преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана и ведущих вузов Московской области, сильнейшие учителя школ Королева.

Победителей объявят в Королеве 24 октября. В этом году в олимпиаде приняли участие 130 ребят из 20 городов Московской области и других регионов, а также из Азербайджана и Таджикистана.