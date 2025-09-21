Архиерей Кирилл совершил литургию в храме Святой Троицы в Мытищах

Архиерей Кирилл совершил литургию в храме Святой Троицы Живоначальной в селе Троицкое городского округа Мытищи в честь 30-летия со дня возобновления церковной жизни в населенном пункте и в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В службе приняли участие сотрудники экстренных служб, для которых святыня — символ небесной защиты и покровительства.

Владыка подчеркнул важность этого образа для тех, кто борется с природными явлениями, устраняет последствия катастроф и спасает людей. В завершении архиерей Кирилл пожелал всем помощи Божией и отметил, что праздник в Троицком стал ярким свидетельством того, как вера и духовное возрождение способны преображать жизнь людей, даруя надежду и укрепляя в стремлении к добру и взаимопомощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.