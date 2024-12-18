Свыше 32 тысяч детей получили помощь в новом медцентре Рошаля в Подмосковье

Свыше 32 тысяч детей получили лечение в медцентре имени Рошаля с момента его открытия. Там оказывают помощь ребятам со всей России. Учреждение посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым они пообщались с врачами и пациентами.

Медцентр Рошаля открылся в Красногорске в августе этого года. За это время через него прошли более 32 тысяч ребят, отметила глава центра Татьяна Шаповаленко.

«Аккумулируем всех тяжелых деток со всей Московской области. Мы фактически на 360 градусов охватываем медицинскую помощь. Консультационно-диагностический центр рассчитан на 300 посещений в смену. Через него уже прошли 32,5 тысячи пациентов», — отметила она.

Помощь в учреждении оказывают по 28 профилям. Там работают профессионалы со всей России. Флагманский центр координирует работу всех детских медучреждений региона. Ожидается, что в год там будут оказывать помощь 150 тысячам ребят.