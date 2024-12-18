Сегодня 12:34 Удобно, доступно, без очередей. Как телемедицина меняет здравоохранение Подмосковья к лучшему Голикова: число обращений по телемедицине выросло в 11 раз за 5 лет 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Телемедицина упростила доступ к качественному здравоохранению для миллионов жителей Подмосковья, включая пожилых и маломобильных. Успехи региона в развитии современных технологий отметила вице-премьер Татьяна Голикова, которая посетила детский медцентр Рошаля 18 декабря. Как работает телемедицина, кому она показана и какие плюсы дает — в материале 360.ru.

Татьяна Голикова — о телемедицине Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретил вице-премьера Татьяну Голикову в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Когда-то они вместе закладывали первый камень в основание этой больницы. Пока она строилась, мечтали, что здесь будет все самое современное для здоровья детей.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Так оно и вышло. Сегодня госпиталь проводит сложнейшие операции, спасая жизни маленьких пациентов. В августе здесь открыли центр детской телемедицины. Это уникальная площадка и новые технологии, которые открывают большие возможности для развития здравоохранения. «Мы видим, насколько востребован этот инструмент. Дистанционное взаимодействие, телемедицина — в помощь врачу. Должна сказать, что ковид действительно стал триггером развития этой системы. Только за 2023 год в России провели восемь миллионов телемедицинских консультаций. За пять лет количество возросло в 11 раз — это серьезные показатели. Конечно, цифровую и дистанционную инфраструктуру будем развивать дальше», — сказала Татьяна Голикова. Пока доля обращений подмосковных пациентов к телемедицине составляет 4,5%. Цель — довести ее до 20%. Это разгрузит врачей и освободит жителей от ненужного хождения по поликлиникам.

Фото: Телеканал «360»

Что такое телемедицина Телемедицина — это инновационный подход к оказанию медицинской помощи, который позволяет получать консультации врачей дистанционно. Проще говоря, с врачом можно пообщаться по телефону или даже по видеосвязи. Это очень удобно в случаях, когда не требуется физический осмотр пациента. «Врач дистанционно может контролировать ход лечения и при необходимости его корректировать, закрыть больничный лист после гриппа, ОРВИ или ковида, продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат», — объяснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Важно, что перед консультацией медицинский работник видит всю историю болезни пациента по электронной карте. Врачу доступны поставленные ранее диагнозы, выписанные лекарства. Каждая заочная консультация начинается с изучения анамнеза.

Фото: Минздрав МО

История телемедицины Первые телемедицинские консультации появились еще в прошлом веке, когда врачи по радиосвязи помогали поправить здоровье морякам и военным. Потом такой вид помощи развивали для медицинского мониторинга космонавтов. Норвегия быстро оценила преимущества телемедицины и начала активно внедрять ее для жителей труднодоступных территорий. Идею подхватили Швеция, Израиль, Франция, Канада, Южная Корея и другие страны. Лидером в развитии этого направления считаются США. В России первый закон о телемедицине приняли еще в 2018 году. Но острая необходимость такого сервиса возникла только во время пандемии COVID-19 в 2020-м. Больницы, в том числе подмосковные, массово начали оказывать дистанционные услуги. Например, в МОНИКИ развернулся целый кол-центр для работы с жителями. Мера была вынужденной, но доказала свою эффективность. С 2023 года формат дистанционных консультаций внедрили во всех медицинских учреждениях Московской области. Первыми подключили многопрофильные больницы, в состав которых входят поликлиники, затем и крупные региональные центры. Заочные приемы проводят сегодня в новом ДКЦ имени Рошаля, во всех перинатальных центрах.

Фото: Медиасток.рф

Главные преимущества телемедицины Первое и главное преимущество дистанционных консультаций — это доступность медицинской помощи. Сельские жители и те, кто живет далеко от крупных центров, могут получить квалифицированную консультацию, не выходя из дома. Это удобно и легко. Второе — экономия времени. Никаких очередей, длительного ожидания и необходимости добираться до поликлиники. Больше не нужно отпрашиваться с работы или учебы, чтобы посетить врача или выписать рецепт на лекарство. Третье — безопасность. Этот плюс особенно актуален для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, которым противопоказано частое посещение общественных мест. Кроме того, дистанционные консультации снижают вероятность распространения вирусов среди посетителей поликлиник. Еще одно неоспоримое преимущество дистанционных консультаций состоит в том, что они значительно разгружают медицинские учреждения. В 2023 году в Подмосковье снизили число необязательных посещений поликлиник на 1,8 миллиона. Это значит, что запись к врачам стала свободнее для тех, кому необходим очный прием.

Фото: Минздрав МО

Как работает телемедицина в Подмосковье Телемедицина в Подмосковье работает через специальную платформу, полностью интегрированную с ЕМИАС. Рабочие места врачей оборудованы компьютерами с возможностями мультимедиа. У каждого есть динамики и микрофоны. Есть три вида телемедицинских консультаций: текстовые сообщения, аудиозвонок и видеозвонок. Выбор предоставляется пациенту. Пациент сам записывается на телемедицинскую консультацию, а врач связывается с ним в назначенное время. С начала 2024 года взрослые поликлиники региона провели почти 1,2 миллиона таких консультаций, а детские — свыше 181 тысячи. МОНИКИ, НИКИ детства и ДКЦ Рошаля работают также по системе «врач-врач» и при необходимости помогают коллегам во всем Подмосковье.

Фото: Минздрав МО

Топ-5 причин для обращений к телемедицине В Минздраве Подмосковья назвали самые частые вопросы, с которыми жители записываются на телемедицинские консультации. Первое — консультация с лечащим врачом в связи с обострением хронического заболевания. Специалист оценит ситуацию и подскажет, что делать дальше. Второе — закрытие больничного листа. Сегодня для этого не нужно ходить в поликлинику, все можно сделать дистанционно, прямо из дома. Третье — выписка лекарств. Если препараты уже назначили ранее, пациенту продлят электронный рецепт. Четвертое — консультации после исследований. Врач сообщит результаты анализов и расскажет о дальнейших действиях. Пятое — диспансерное наблюдение больных. Специалист дистанционно контролирует состояние пациента, спрашивает об изменениях в самочувствии, корректирует лечение при необходимости.

Фото: Минздрав МО

Как получить телемедицинскую консультацию На региональном портале госуслуг «Здоровье» недавно появилась новая функция для записи на телемедицинскую консультацию к врачу. Сделать это можно на главной странице, выбрав формат «Онлайн-прием». По-прежнему доступна запись на телемедицину по номеру 122 или на приеме у лечащего врача. Чтобы онлайн-консультация получилась качественной, к ней нужно подготовиться. Под рукой должны лежать необходимые медицинские документы, о которых может спросить врач. Нужно убедиться, что интернет работает без сбоев и не подведет во время видеозвонка, если выбран этот способ связи. Также следует предпочесть тихое освещенное место и заранее приготовиться рассказать о причине обращения. Хорошо, если рядом окажутся термометр и тонометр. Телемедицина в Подмосковье — это не дань цифровизации, а реальный инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи. Технология продолжает развиваться и в будущем станет еще удобнее для пациентов.