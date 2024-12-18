Вице-премьер Татьяна Голикова посетила детский центр Рошаля в Красногорске и узнала о первых результатах его работы. Здесь помогают детям со сложными диагнозами со всего Подмосковья и других регионов России. Одна их юных пациенток поделилась своими впечатлениями о работе госпиталя.

В коридоре медцентра Голикова встретила одну из юных пациенток вместе с мамой. Девочка рассказала ей, что чувствует себя хорошо, лечиться нравится. Пообещала скоро поправиться.

«Сейчас мы с вами увидели реакцию мамы и ребенка. Ребенку нравится лечиться, больница его не пугает. Наоборот даже, доктора вызывают у него желание быть здоровым. Это очень здорово. Как раз именно такие пространства мы должны создавать для того, чтобы рано реагировать и оказывать максимально доступную и качественную медицинскую помощь нашему детскому населению. Именно детское здоровье — это залог дальнейшей здоровой жизни и повышения ожидаемой продолжительности жизни в стране», — отметила Голикова.

Свыше 32 тысяч детей уже получили лечение в медцентре имени Рошаля с момента его открытия. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Татьяна Голикова пообщалась с врачами госпиталя и его пациентами.