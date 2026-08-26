В Щелкове после ремонта открылась поликлиника на 600 посещений в день
Взрослая поликлиника в Щелкове примет до 600 пациентов в день
В Щелкове на улице Парковой после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника. Медучреждение рассчитано на 600 посещений в день, им смогут воспользоваться около 35 тысяч прикрепленных жителей.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что власти продолжили обновлять медицинские учреждения Подмосковья, чтобы жители получали помощь в современных и комфортных условиях. С начала года после капитального ремонта открылись шесть поликлиник и амбулаторий, а также четыре стационара.
«В ходе ремонта в поликлинике в Щелкове провели перепланировку помещений с учетом современных стандартов, а также оборудовали специализированный кабинет для приема маломобильных граждан и операционную для выполнения малых вмешательств», подчеркнул министр.
В здании появились удобные зоны ожидания, кабинеты телемедицины и оформления электронных рецептов на льготные лекарства. Также там начали работу процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и диагностический блок.
Пациенты смогут обратиться в отделения неотложной помощи, функциональной диагностики, посетить приемы врачей-специалистов. Поликлинику также оснастили маммографом и флюорографом. Благодаря этому жители смогут пройти все необходимые исследования в одном учреждении.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время визита в Серпухов рассказали о планах по развитию парка «Сераксеево». На его территории, в том числе, построят новую поликлинику.