В Щелкове после ремонта открылась поликлиника на 600 посещений в день

Взрослая поликлиника в Щелкове примет до 600 пациентов в день

В Щелкове на улице Парковой после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника. Медучреждение рассчитано на 600 посещений в день, им смогут воспользоваться около 35 тысяч прикрепленных жителей.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что власти продолжили обновлять медицинские учреждения Подмосковья, чтобы жители получали помощь в современных и комфортных условиях. С начала года после капитального ремонта открылись шесть поликлиник и амбулаторий, а также четыре стационара.

«В ходе ремонта в поликлинике в Щелкове провели перепланировку помещений с учетом современных стандартов, а также оборудовали специализированный кабинет для приема маломобильных граждан и операционную для выполнения малых вмешательств», подчеркнул министр.