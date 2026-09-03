В Красногорске проходит VII Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», объединивший специалистов из России и зарубежных стран для обмена опытом и обсуждения современных подходов к лечению детей. О развитии детского здравоохранения региона, новых технологиях и поддержке врачей рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время церемонии открытия мероприятия.

Международная площадка для педиатров Съезд проходит по инициативе Научно-исследовательского клинического института детства при поддержке правительства Московской области. Мероприятие соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». В очном формате в мероприятии участвуют около полутора тысяч человек, еще семь тысяч специалистов присоединились онлайн. Среди участников — ведущие ученые, главные внештатные специалисты, представители 24 федеральных медицинских центров и 27 вузов. На форум приехали врачи из России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Турции, Сербии, Узбекистана и других стран. Андрей Воробьев поприветствовал участников съезда и поблагодарил медиков за работу с маленькими пациентами. «Мы собираем профессионалов, опытных неравнодушных людей для того, чтобы обсудить все новое, все самое важное в детской медицине. Я рад, что наша конференция стала традиционной. Она проходит уже в седьмой раз. Наша задача, чтобы технологии, методики обсуждались открыто. Неслучайно один из главных приоритетов в указах нашего президента, одна из главных магистральных тем — это все, что касается педиатрии, современной помощи, реабилитации и так далее. Приятно, что к нашему форуму есть интерес у специалистов из зарубежных стран, из других регионов», — сказал Андрей Воробьев.

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Губернатор указал на особую роль созданного президентом фонда «Круг Добра» и выразил благодарность команде.

«Сегодня здесь Лео Антонович Бокерия, который всю жизнь посвятил помощи людям, Нисо Джумаевна Одинаева (директор НИКИ детства), Татьяна Владимировна Шаповаленко (главврач ДНКЦ имени Л. М. Рошаля). Потому что и МОНИИАГ, и наши перинатальные центры, главные врачи — это наши жемчужинки. Спасибо вам за то, что вы делаете, за ваш труд, за ваше служение», — заключил глава региона. Система родовспоможения Ежегодно в Московской области рождаются около 70 тысяч детей. Женщинам и новорожденным доступна трехуровневая система родовспоможения, в которую входят сеть родильных домов, шесть перинатальных центров третьего уровня и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Перинатальные центры работают в Балашихе, Коломне, Щелкове, Люберцах, Наро-Фоминске и Ленинском округе. В учреждениях третьего уровня оказывают помощь в наиболее сложных случаях, в том числе выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. По итогам прошлого года детская смертность в регионе снизилась почти на 8%, а показатель смертности детей в стационарах — на 20%. Детский центр имени Рошаля

Одним из ключевых объектов региональной системы детского здравоохранения стал Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Его открыли два года назад совместно с президентом России.

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За это время специалисты центра оказали помощь более чем 600 тысячам детей из Подмосковья и других регионов страны. Учреждение также активно использует телемедицинские технологии: ежедневно проводят до 200 консультаций с поликлиниками и до 100 — со стационарами Московской области по 30 медицинским направлениям, включая дефицитные специальности. Поддержка врачей и профилактика выгорания В детском здравоохранении региона работают около 2,7 тысячи врачей-педиатров. Среди них — 1675 участковых педиатров и почти 900 специалистов узкого профиля. Кроме того, в системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 1,7 тысячи акушеров-гинекологов. Для привлечения и удержания медицинских кадров в области действуют различные меры поддержки. В их числе программы «Социальная ипотека» и «Земский доктор», компенсация аренды жилья до 30 тысяч рублей в месяц, а для семейной пары врачей — до 45 тысяч рублей, а также проект «Приведи друга». Отдельное направление — профилактика профессионального выгорания. Четыре года назад по инициативе ведущего научного сотрудника НИКИ детства, врача Одинцовской областной больницы Павла Бережанского в регионе запустили проект «Наш участковый врач». Его поддержал президент России. В программу входят психологические тренинги, стажировки и обмен опытом между медиками. Сегодня к проекту присоединились уже 53 региона. За время его реализации уровень профессионального выгорания врачей снизился с 74% до 47%, одновременно сократилась кадровая текучка в поликлиниках. Помощь детям с редкими заболеваниями

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Особое внимание на съезде уделили развитию специализированной помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Председатель правления фонда «Круг Добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил работу подмосковных педиатров и НИКИ детства.

«Педиатры Московской области совершают настоящие чудеса в области лечения детей. НИКИ детства стал флагманом отечественной педиатрии. Именно поэтому Фонд „Круг Добра“ подписал первое соглашение о взаимодействии именно с Московской областью, что позволило выстроить систему обмена информацией, быстро и эффективно обеспечить помощь более чем 950 детям с орфанными заболеваниями. Большая радость, что 650 из них 1 сентября пошли в школу», — сказал председатель правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко. Обмен опытом Важной частью съезда стал профессиональный обмен между российскими и зарубежными специалистами. Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия отметил значение таких встреч для развития медицины.

«Съезд детских врачей Московской области — это удивительная встреча, которая позволяет двигаться вперед во всех отношениях. Конечно, в первую очередь это обмен опытом, понимание, куда и к кому в случае чего можно обратиться за советом, за помощью и так далее. Я с удовольствием посещаю такие мероприятия, многое открываю для себя. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья и, конечно, успехов в том деле, которым вы занимаетесь», — отметил прославленный хирург, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия.

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На площадке форума также работает выставка «Педиатрия как искусство: будни НИКИ детства», где представлены современные медицинские технологии и разработки для лечения и реабилитации детей. НИКИ детства отмечает 90-летие В этом году Научно-исследовательскому клиническому институту детства исполняется 90 лет. Сегодня в учреждении работают специалисты более чем по 30 медицинским профилям. Только за первые семь месяцев года через стационар института прошли около 15 тысяч детей, еще около 150 тысяч получили помощь в консультативно-диагностическом центре. Сейчас в НИКИ детства модернизируют медико-генетический центр. По словам директора института, с 2027 года учреждение планирует полностью закрыть потребность в генетических исследованиях. «В рамках выставки мы сегодня представляем новейшие разработки — скелеты, которые помогают ребенку в краткие сроки встать на ноги, научиться ходить самостоятельно, — рассказала председатель научно-организационного комитета съезда, директор НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. По ее словам, институт смог консолидировать экспертов и лидеров педиатрии из 44 регионов страны и 24 стран мира. «На форуме выступают с докладами ведущие эксперты не только нашей, но и зарубежных стран. У каждого есть возможность получить ответы на волнующие вопросы, побеседовать с людьми, по чьим учебникам мы учимся, чьи клинические рекомендации претворяем в жизнь. И конечно, это огромная площадка для обмена мнениями, опытом. Многое из того, что обсуждаем здесь, внедряется в медучреждениях Московской области», — добавила Одинаева. Региональные награды Во время съезда почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили пять специалистов.

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Среди награжденных — заведующая детской поликлиникой Видновской клинической больницы Валентина Барило, посвятившая медицине 43 года и начавшая профессиональный путь с работы медсестрой инфекционного отделения; заместитель главного врача по детству Орехово-Зуевской больницы Людмила Сарычева; заведующая отделением, врач-педиатр детской поликлиники Можайской клинической больницы Юлия Силинская; заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы Мария Холдина и заведующая детской поликлиникой — врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко.