Медик из Коломны Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей

Врач общей практики Коломенской больницы Олеся Моркунцова вошла в число призеров всероссийского конкурса врачей, заняв третье место в своей номинации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Олеся Моркунцова ведет прием пациентов в Озерской поликлинике. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2012 году и начала карьеру именно в этой поликлинике участковым терапевтом.

Спустя два года специалист прошла переподготовку по специальности «Врач общей практики». Сегодня она помогает людям с широким спектром заболеваний: от терапевтических случаев до проблем со зрением, ЛОР-органами и неврологических нарушений.

«Быть врачом общей практики — значит первым приходить на помощь пациентам с различными патологиями. Поэтому я постоянно расширяю свои знания и навыки, чтобы пациенты могли получить необходимую помощь максимально близко к дому. Для меня современный врач — это не только диагност, но и навигатор, координатор и партнер пациента на пути к здоровью», — поделилась Олеся Моркунцова.

Это не первая высокая награда специалиста. В 2023 году она уже становилась лауреатом премии «Подмосковный врач».