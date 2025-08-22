Акция «Триколор в сердце» ко Дню государственного флага России пройдет в Королеве

В Королеве раздадут более трех тысяч лент триколора в рамках патриотической акции. Ее приурочат ко Дню государственного флага страны.

Организовали акцию активисты отделения движения «Волонтеры Подмосковья» в Королеве. Они будут раздавать ленточки жителям города.

Раздачу уже ведут во всех микрорайонах Королева. Также ленты вручают жителям в Центральном городском парке, на общественных пространствах и в сквере у проходной РКК «Энергия».

Волонтеры рассказывают жителям о значении цветов государственного флага. Кроме того, они делятся рекомендациями о том, как правильно носить триколор.

«Акция „Триколор в сердце“ является не только способом поздравить земляков с праздником, но и возможностью укрепить патриотические чувства и гордость за свою страну», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Королев.