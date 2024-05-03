Акция «Окна Победы» стартовала в Химках | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:08 Акция «Окна Победы» стартовала в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционно в Химках проходит патриотическая акция «Окна Победы» в преддверии Дня Победы. Поучаствовать в ней может каждый житель. Необходимо украсить окна квартиры или дома символами праздника.

Георгиевские ленты, звезды, детские рисунки и фотографии героев стали появляться на окнах домов в Химках. Так стартовала акция, приуроченная ко Дню Победы. Среди тех, кто уже к ней присоединился, — воспитанники детского сада «Калинка».

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«Мы приучаем детей с раннего возраста интересоваться историей прошлых лет и вовлекаем в такие акции. Они направлены не только на патриотическое воспитание, но еще это помогают развить творческие навыки», — отметила заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Принять участие в акции может любой желающий, выложив фото или видео на своих страницах в соцсетях с хештегами: #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.

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