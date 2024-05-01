«Только здоровья». Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летием | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 17:59 «Только здоровья». Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летием Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем Источник фото: Александра Степанова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем ветерана труда в Черноголовке. Стаж Людмилы Ивановны Ермоловой составляет 55 лет. Придя на комбинат производственных предприятий экономистом, она вскоре возглавила отдел кадров. Первого мая ей исполнилось 85 лет.

«От всего сердца хочу поздравить вас с днем рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь? Только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом», — поздравил Ермолову губернатор.

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За праздничным столом Воробьев рассказал Людмиле Ивановне о том, что этом году в Черноголовке завершат благоустройство двух территорий — центральной площади и зоны отдыха «Озеро Южное».

Ермолова отметила, что преобразования, которые происходят в городе в последние годы, замечают все жители.

«Хочу сказать, что молодежи очень важно обрести профессию, чтобы найти свой путь в жизни. Да, не всем дано учиться на пятерки и стать профессорами, учеными. Но вот рабочие руки нужны всегда. Я работала до 75 лет. Пережила войну, потом мы все вместе поднимали страну, нелегкие времена были. Но все можно преодолеть, если трудиться», — рассказала Ермолова.

Она овдовела в 2017 году, а следом снова пришло горе — ее старший сын Андрей умер. Младший — Артем пошел по стопам отца, окончил военную академию. Защитником Отечества стал и один из двух внуков Людмилы Ермоловой — сейчас он участвует в специальной военной операции.

У Людмилы Ивановны уже есть и двое правнуков. Вся семья регулярно приезжает погостить к своей любимой бабушке.

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