Активных жителей наградили ко Дню труда в Мытищах

Торжественная церемония награждения активистов округа прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Награды получили все, кто вносит вклад в развитие муниципалитета и всей России.
Традиционным кубком наградили лучшие предприятия городского Мытищи. Отметили также и отличившихся работников.
Мероприятие посетили представители власти, руководители предприятий, ветераны, трудовые династии и почетные жители округа. Среди гостей были заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Владимир Кравченко, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и главный специалист Московской областной организации общероссийского профсоюза образования Ирина Старосельская.
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