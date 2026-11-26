Развитие молочного животноводства и расширение собственной сырьевой базы остаются приоритетными направлениями агропромышленного комплекса Подмосковья. Перспективы отрасли обсуждают на VIII Агропромышленном форуме «Молоко России — 2026», который проходит с 24 по 26 ноября в Сергиево-Посадском округе, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Московская область входит в число российских лидеров по переработке молока: совокупная мощность предприятий превышает три миллиона тонн в год. Для развития сырьевой базы в 2026 году регион предусмотрел около 1,8 миллиарда рублей на поддержку племенного животноводства и более 1,1 миллиарда рублей — на производство молока.

«Подмосковье обладает мощной молокоперерабатывающей отраслью, и наша задача — обеспечить ее надежной сырьевой базой. Для этого мы поддерживаем производителей молока, развитие племенного животноводства и реализацию инвестиционных проектов. Новые фермы позволяют увеличивать поголовье, наращивать объемы производства и создавать современные рабочие места на сельских территориях», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.