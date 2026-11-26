Агропромышленный форум «Молоко России — 2026» завершится в Подмосковье 26 ноября
Развитие молочного животноводства и расширение собственной сырьевой базы остаются приоритетными направлениями агропромышленного комплекса Подмосковья. Перспективы отрасли обсуждают на VIII Агропромышленном форуме «Молоко России — 2026», который проходит с 24 по 26 ноября в Сергиево-Посадском округе, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Московская область входит в число российских лидеров по переработке молока: совокупная мощность предприятий превышает три миллиона тонн в год. Для развития сырьевой базы в 2026 году регион предусмотрел около 1,8 миллиарда рублей на поддержку племенного животноводства и более 1,1 миллиарда рублей — на производство молока.
«Подмосковье обладает мощной молокоперерабатывающей отраслью, и наша задача — обеспечить ее надежной сырьевой базой. Для этого мы поддерживаем производителей молока, развитие племенного животноводства и реализацию инвестиционных проектов. Новые фермы позволяют увеличивать поголовье, наращивать объемы производства и создавать современные рабочие места на сельских территориях», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
В этом году разрешение на ввод получила молочно-товарная ферма «Елгозино» в Клину на 800 голов, а в Домодедове заработал комплекс племзавода «Повадино» на 1,2 тысячи голов. Их совокупная проектная производительность составляет 23,6 тысячи тонн молока в год.
Еще три инвестиционных проекта закрепили соглашениями, заключенными на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Новые фермы построят в Щелкове и Зарайске, еще один комплекс создаст совхоз «Головково». Как сообщили в Минсельхозпроде Московской области, реализация этих проектов позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота более чем на 5,7 тысячи голов, а ежегодное производство молока — более чем на 39 тысячи тонн.