Студенты Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова познакомились с работой Федерального научного центра овощеводства в Одинцовском округе. Выездное занятие позволило будущим агрономам узнать, как создаются новые сорта и гибриды различных культур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Для учащихся организовали экскурсию по лабораториям и селекционным участкам. Ученые продемонстрировали методы проверки устойчивости растений к заболеваниям и рассказали, какие этапы проходят научные разработки до внедрения в сельхозпроизводство.

В цехе доработки семян студенты изучили технологии очистки, сортировки и подготовки посевного материала. Кроме того, они посетили музей овощеводства, где познакомились с историей развития учреждения.

Как отметили в Минсельхозпроде Московской области, такие занятия позволяют будущим специалистам лучше понять практическое значение аграрных исследований и их роль в развитии сельского хозяйства.