Администрация Королева провела встречу с жителями в микрорайоне Текстильщик

Встреча в формате выездной администрации прошла в Королеве. Большинство тем касались обслуживания многоквартирных домов.

Мероприятие провели в МЦК — Техникуме имени С. П. Королева. С жителями пообщались глава городского округа Королев Игорь Трифонов, его заместители, а также руководители организаций и служб всех городских сфер.

Участниками стали более 100 человек. Основная часть обращений касалась темы жилищно-коммунального хозяйства: содержания домов, благоустройства и работы управляющих организаций.

Отметим, что такие встречи проходят в Королеве регулярно. С начала года их организовали 17. О запланированных мероприятиях можно узнать на официальных ресурсах администрации города.

