День открытых дверей пройдет в центре «Космос» в Королеве 24 августа

В молодежном центре «Космос» в Королеве 24 августа в 12:00 состоится День открытых дверей. Посетители смогут узнать о всем спектре программ центра — как бесплатных, так и платных, познакомиться с новыми проектами, задать вопросы специалистам и подобрать себе занятие по интересам.
«Космос» предлагает направления от творческих кружков до спортивных секций. На мероприятии гости смогут познакомиться с новыми проектами, задать вопросы специалистам и выбрать занятие по душе.
Сегодня центр объединяет более 40 тысяч молодых жителей Королева; два его отделения — в Центральном городском парке и в микрорайоне Первомайский — активно востребованы. Ежедневно здесь проходят образовательные и творческие площадки, мастер‑классы и встречи с гостями.
Напомним, мероприятие пройдет на улице Советская, дом 18. Начало — 24 августа в 12:00.
