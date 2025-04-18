Вторую очередь технопарка «Алабушево» возведут в 2026 году

Строительство второй очереди технопарка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» проходит по графику, сдать ее планируется в следующем году. Об этом сообщил столичный департамент инвестиционной и промышленной политики в Telegram-канале .

В одном из двух корпусов уложили промышленные полы. Территорию вокруг благоустроят. Общая площадь строений составит около 52 тысяч квадратных метров, разместятся там не только предприятия, но и офисы. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, благодаря этому в городе появится 1200 новых рабочих мест.

«Алабушево» специализируется на фотонике, микроэлектронике и фармацевтике, однако помимо этого там локализовались производители комплектующих для нефтяной и газовой отраслей.

Ранее на этой площадке открылась выставочная зона, в которой продукцию представили более 30 локализованных производителей.