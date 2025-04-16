Выставочная зона для разработок резидентов открылась в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» работают более 65 предприятий из сфер микроэлектроники, фотоники и других высоких технологий. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

«Познакомиться поближе с их инновационными изделиями можно в рамках демозоны, которая уже включает свыше 100 экспонатов от 30 производителей», — добавил он.

Среди предприятий, выставивших продукцию на обозрение публики, — завод «Микрон», выпускающий микроконтроллеры, в том числе для социальных и транспортных карт. Кроме того, компания представила первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V.

«Завод Протон» показал два уникальных зондовых микроскопа, один из которых способен работать в атомном реакторе, а другой — в космосе.

Компания НИИМЭ продемонстрировала программно-аппаратный комплекс «Звезда» для криптографической защиты информации. Ключевой его элемент — специальный микроконтроллер, обеспечивающий защиту ключей и выполнение алгоритмов.

При этом интерес к экспонатам проявляют и сами работники ОЭЗ, для которых это возможность расширить связи между предприятиями. Такие же площадки появятся в «Печатниках» и «Руднево».