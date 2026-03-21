В Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в 10:00. В аэропорту сообщили, что обеспечивают полеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник. До этого система противовоздушной обороны ликвидировала 13 дронов, направлявшихся в столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.