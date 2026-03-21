Сегодня 12:08 В Шереметьево сняли временные ограничения Фото: РИА «Новости»
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко в своем
телеграм-канале.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в 10:00. В аэропорту сообщили, что обеспечивают полеты
по согласованию с соответствующими органами.
Ранее силы ПВО сбили еще один
летевший на Москву беспилотник. До этого система противовоздушной обороны ликвидировала 13 дронов, направлявшихся в столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
