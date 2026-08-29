В Москве в субботу будет тепло и почти без дождя

В Москве в субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Температура воздуха в столице прогреется до +20...+22 градусов, по области — до +18...+23. Ветер юго-западный, от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, но будет постепенно падать.

В воскресенье во второй половине дня местами возможны небольшие дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла.

В Гидрометцентре жителям столицы пообещали в субботу местами небольшой дождь. В Подмосковье в ночь на воскресенье будет холоднее, чем в Москве: столбики термометров могут опуститься до +6 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что последний день лета станет самым теплым на неделе.