Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду в субботу

Гидрометцентр: в Москве 29 августа ожидается до +22 градусов и небольшие дожди

В Московском регионе в последние выходные августа ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и потепление до +22 градусов. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

«Переменная облачность. Местами небольшой дождь», — говорится в прогнозе на субботу.

В столице воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 31 августа, в Москве столбики термометров в дневное время также будут показывать до +22 градусов. Сохранится переменная облачность и местами пройдут умеренные дожди. В ночное время температура воздуха снизится до +11…+13 градусов.

В Московской области в дневное время столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов, а ночью температура может упасть до +6.

Ранее метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что последний день лета, 31 августа, станет самым теплым на предстоящей неделе.