Осень подождет. Какими будут последние выходные лета в Москве

Метеоролог Позднякова: в конце августа воздух в Москве прогреется до +23

Лето не спешит уходить. Напоследок оно приготовило жителям столицы погодный контраст: прохладные ночи сменятся теплыми днями. Каким будет финальный аккорд сезона и не пора ли доставать теплую одежду, узнал 360.ru.

Суббота начнется с прохлады

Ночь на 29 августа напомнит, что до календарной осени остались считаные дни. В Москве температура составит +9…+11 градусов, а в Московской области местами опустится до +6. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем станет теплее: в столице воздух прогреется до +18…+20 градусов, в Подмосковье ожидают от +15…+20. Слабый юго-восточный ветер не принесет резких перемен. Так же, как и существенных осадков.

«Погода будет очень комфортная. В ночь на субботу она будет малооблачной и прохладной», — сказала метеоролог.