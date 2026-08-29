Осень подождет. Какими будут последние выходные лета в Москве
Метеоролог Позднякова: в конце августа воздух в Москве прогреется до +23
Лето не спешит уходить. Напоследок оно приготовило жителям столицы погодный контраст: прохладные ночи сменятся теплыми днями. Каким будет финальный аккорд сезона и не пора ли доставать теплую одежду, узнал 360.ru.
Суббота начнется с прохлады
Ночь на 29 августа напомнит, что до календарной осени остались считаные дни. В Москве температура составит +9…+11 градусов, а в Московской области местами опустится до +6. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Днем станет теплее: в столице воздух прогреется до +18…+20 градусов, в Подмосковье ожидают от +15…+20. Слабый юго-восточный ветер не принесет резких перемен. Так же, как и существенных осадков.
«Погода будет очень комфортная. В ночь на субботу она будет малооблачной и прохладной», — сказала метеоролог.
Воскресенье сохранит спокойный ритм
На следующий день в столичном регионе установится переменная облачность. Дождей синоптики не ожидают, ветер останется слабым.
«В воскресенье также переменная облачность без осадков. Ночь станет уже чуть теплее, +10…+12 градусов. По региону останется +8…+13», — уточнила метеоролог.
Днем показатели вновь изменятся и вернуться к субботним. В столице — +18…+20 градусов, в Московской области — до +15…+20. Погода подойдет и для прогулок, и для поездок за город, хотя в утренние часы с собой лучше захватить легкую куртку.
Август поставит теплую точку
Последний день лета станет самым теплым на предстоящей неделе. Ночью температура в Москве составит +11…+13 градусов, в области — +9…+14. Днем столбики термометров покажут +21…+23 градуса в столице и +18…+23 в регионе. При этом погода останется преимущественно сухой.
«Температура воздуха будет практически на градус-полтора выше климатической нормы», — подчеркнула Позднякова.
Последние дни августа подарят жителям Москвы и области спокойное тепло, без изнуряющей жары или сильных заморозков. Прохладные рассветы напомнят о приближении осени, но днем лето еще успеет оставить после себя приятное впечатление.