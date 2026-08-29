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    Осень подождет. Какими будут последние выходные лета в Москве

    Метеоролог Позднякова: в конце августа воздух в Москве прогреется до +23

    Roman Denisov/Global Look Press
    Фото: Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Лето не спешит уходить. Напоследок оно приготовило жителям столицы погодный контраст: прохладные ночи сменятся теплыми днями. Каким будет финальный аккорд сезона и не пора ли доставать теплую одежду, узнал 360.ru.

    Суббота начнется с прохлады

    Ночь на 29 августа напомнит, что до календарной осени остались считаные дни. В Москве температура составит +9…+11 градусов, а в Московской области местами опустится до +6. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Днем станет теплее: в столице воздух прогреется до +18…+20 градусов, в Подмосковье ожидают от +15…+20. Слабый юго-восточный ветер не принесет резких перемен. Так же, как и существенных осадков.

    «Погода будет очень комфортная. В ночь на субботу она будет малооблачной и прохладной», — сказала метеоролог.

    Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press
    Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Воскресенье сохранит спокойный ритм

    На следующий день в столичном регионе установится переменная облачность. Дождей синоптики не ожидают, ветер останется слабым.

    «В воскресенье также переменная облачность без осадков. Ночь станет уже чуть теплее, +10…+12 градусов. По региону останется +8…+13», — уточнила метеоролог.

    Днем показатели вновь изменятся и вернуться к субботним. В столице — +18…+20 градусов, в Московской области — до +15…+20. Погода подойдет и для прогулок, и для поездок за город, хотя в утренние часы с собой лучше захватить легкую куртку.

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    Август поставит теплую точку

    Последний день лета станет самым теплым на предстоящей неделе. Ночью температура в Москве составит +11…+13 градусов, в области — +9…+14. Днем столбики термометров покажут +21…+23 градуса в столице и +18…+23 в регионе. При этом погода останется преимущественно сухой.

    «Температура воздуха будет практически на градус-полтора выше климатической нормы», — подчеркнула Позднякова.

    Последние дни августа подарят жителям Москвы и области спокойное тепло, без изнуряющей жары или сильных заморозков. Прохладные рассветы напомнят о приближении осени, но днем лето еще успеет оставить после себя приятное впечатление.