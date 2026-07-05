В Москве пройдет сильный дождь с грозой

В Москве 5 июля пройдет дождь с сильным ветром и грозой. Воздух прогреется до +22 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра.

Воскресенье ожидается облачным, с кратковременными осадками. Местами пройдет сильный дождь с грозой, ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов.

В ночь на 6 июля тоже местами пройдет кратковременный дождь с ветром четыре-девять метров в секунду. Температура установится на уровне +14…+16 градусов. В понедельник днем потеплеет до +21…+23 градусов, возможен дождь с грозой и сильным ветром.

Ранее в Якутии установилась небывалая жара, температура воздуха поднялась до +28,2 градуса. Побит температурный рекорд 16-летней давности.