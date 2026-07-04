МЧС предупредило о ливнях и порывистом ветре в столичном регионе

В Москве днем в субботу ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и гроза. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

«В период с 12:00 до 21:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах — град, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду», — заявили в ведомстве.

Жителям и гостям Москвы в связи с погодными условиями посоветовали обходить на улице шаткие конструкции и рекламные щиты, парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра и сохранять внимательность на дорогах.

МЧС по Подмосковью также предупредило о неблагоприятной погоде в регионе. С 11:00 до 22:00 в отдельных районах ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.