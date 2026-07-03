В Якутии жара побила рекорд 16-летней давности

В якутском Тикси днем ранее теплая погода достигла отметки +28,2 градуса, побив 16-летний рекорд. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик и метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, погоду в Тикси можно сравнить с Сочи, разница лишь в температуре моря.

«Если в Тикси в море Лаптевых сейчас 0…+2, то в Черном море — около +25. Тикси расположен за Северным полярным кругом, что определяет суровый арктический климат. Для него характерно прохладное и короткое лето», — написал синоптик.

Тишковец добавил, что в четверг в Москве столбик термометра на опорной метеостанции ВДНХ показал +30,4 градуса. На других столичных метеостанциях оказалось еще теплее: на Балчуге — +31,7, в Строгине — +31,3, в Тушине — +31,1.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова уточняла, что в ближайшие 10 дней в столице станет ощутимо прохладнее.