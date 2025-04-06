В Москве приостановили аренду электросамокатов из-за снега

Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снегопада. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале .

«Поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — уточнили в департаменте.

Когда вернется хорошая погода, они возобновят работу. Владельцам личных самокатов и велосипедов посоветовали воздержаться от поездок и пользоваться городским транспортом.

Департамент транспорта также напомнил, что в снегопад водителям небезопасно ездить на летней резине. Синоптики прогнозируют, что в Москве до вторника будет идти снег и дуть сильный ветер, а на дорогах образуется гололедица.

За ночь в Подмосковье выпало до 15 миллиметров осадков, а в самой столице — около трех.

По прогнозам синоптиков, заморозки продержатся в Москве до середины апреля.