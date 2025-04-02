«Зима затянется». Снегопады задержатся в Москве до середины апреля

Снегопады и минусовые температуры вернутся в Москву к концу это недели. Зимняя погода останется в столице до середины апреля. Об этом в беседе с 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Зима затянется, по крайней мере, до середины апреля, 15 числа. Наиболее вероятный прогноз — выпадение снега и снижение температуры до 0 — +3 градусов. Это начнется с конца недели», — сказал он.

По данным синоптика, до пятницы москвичей и гостей столицы ждет теплая погода. Воздух будет прогреваться до +15 градусов. Суббота будет первым «актом снижения температуры» — столбики термометров покажут +5-7 градусов. В воскресенье похолодание усилится.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала снегопады в Москве в конце этой недели и начале следующей. Из-за низких температур некоторое время снег не растает и высота снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров снега.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что апрельское тепло в столичном регионе надолго не задержится. В первые дни месяца может выпасть до 25 мм осадков, что составляет две трети от месячной нормы. Затем начнется похолодание, а ближе к выходным столбики термометров могут опуститься ближе к нулю. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.