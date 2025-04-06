Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

«Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — подчеркнули в Дептрансе.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров. Особенно важно быть внимательными при подъемах и спусках с мостов и эстакад. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Ситуационного центра и Дорожного патруля ЦОДД.

Синоптики прогнозируют, что до вторника в Москве будет идти снег, а также ожидается сильный ветер. Кроме того, есть вероятность образования гололедицы.

Ночью в Подмосковье выпало до 15 миллиметров осадков, а в самой столице — три. В ночь с 6 на 7 апреля есть вероятность ледяного дождя. Заморозки задержатся в Москве до середины апреля.