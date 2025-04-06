«Циклон „Зион“ принес настоящую зиму». Ночью в Подмосковье выпало до 15 мм осадков

Тишковец: за ночь в московском регионе выпало до 15 миллиметров осадков

За прошедшую ночь в некоторых районах Московской области выпало до 15 миллиметров осадков, а в самой столице — три. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Циклон „Зион“ в ночь принес в Москву настоящую зиму. За ночь в столице выпало три миллиметра осадков, по югу области: в Наро-Фоминске — семь миллиметров, Коломне — девять миллиметров, Серпухове — 10 миллиметров, Михнево — 15 миллиметров или 43% от месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что в центральных регионах России наибольшее количество осадков выпало в Калуге — 15 миллиметров. Снегопады наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях. Южнее осадки переходят в дождь.

Ранее метеорологи предупреждали, что из-за резких колебаний температур и обильных осадков на дорогах может образоваться гололедица толщиной до пяти миллиметров. В ночь с 6 на 7 апреля есть вероятность ледяного дождя. Заморозки задержатся в Москве до середины апреля.