Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипеды в поездах 4 и 5 июля

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании смогут бесплатно перевозить велосипеды на маршрутах по Москве и Московской области. Акция приурочена к проведению ночного велофестиваля.

Воспользоваться провозом велосипеда можно с 16:00 4 июля до 06:00 5 июля. Для этого пассажирам необходимо оформить бесплатный билет в пригородной кассе.

Ночной велозаезд пройдет по улицам столицы: участники преодолеют дистанцию около 20 километров. Маршрут начнется на улице Крылатской и завершится на Университетской набережной. Стартовать можно будет в одном из двух временных интервалов — в 21:00 или 22:00. Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет, регистрационный взнос не предусмотрен.

Организаторы рекомендуют велосипедистам заранее позаботиться о безопасности, использовать передние и задние велофонари, а также защитную экипировку: шлем, перчатки и защиту для локтей и коленей. Кроме того, участникам советуют отказаться от использования наушников во время движения.

В Центральной пригородной пассажирской компании также напомнили, что бесплатный провоз велосипедов в пределах Московских центральных диаметров доступен пассажирам на постоянной основе при оформлении соответствующего билета.

На остальных пригородных направлениях эта возможность действует ежедневно с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00.