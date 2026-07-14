В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ливней

Гидрометцентр предупредил москвичей о грозах и ливнях в дневные часы. По данным синоптиков, непогода ожидается с 12:00 до 18:00, сообщили на сайте организации.

В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна и может привести к небольшим нарушениям в работе городских служб.

Накануне этот уровень отменили в Москве и Подмосковье после нескольких дождливых дней с грозами. При этом синоптики допустили, что непогода может вернуться.

Как сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, в июле в столице ожидается около 85-90 миллиметров осадков, то есь немного выше нормы. При этом выпадать они будут в отдельные короткие периоды по несколько дней подряд.

Ранее в Московском регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.