Гидрометцентр отменил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности отменили в Москве и Подмосковье после нескольких дождливых дней с грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

При этом синоптики допустили возвращение непогоды в Подмосковье. В отдельных районах области днем 14 июля ожидаются грозы с дождем.

Предстоящей ночью в столице и области местами может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит +16…+18 градусов, в Подмосковье — от +13…+18 градусов.

Днем во вторник воздух в столице прогреется до +24…+26 градусов, в области — до +27 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6 -11 метров в секунду, а при грозе порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпало от 10 до 16 миллиметров осадков, что составляет чуть больше половины месячной нормы.