Москвичам рассказали о частоте дождей в июле

Синоптик Голубев: количество осадков в июле в Москве ожидается чуть выше нормы

В июле в Москве количество осадков ожидается около 85-90 миллиметров, что выше климатической нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

«Средняя температура месяца ожидается около нормы», — отметил он.

Голубев добавил, что значительная часть осадков выпадет в отдельные короткие периоды. Например, местами за два дня может выпасть 60–70% от месячной нормы.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявляла, что во вторник в Москве ожидаются небольшие дожди и до +25 градусов тепла.

По ее словам, сильные дожди в Московском регионе начали постепенно стихать. В конце недели появится больше солнца, однако вместе с северными потоками придет и прохладный воздух. Во второй половине недели температура в среднем составит +20...+22 градуса.