За сутки в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков

За минувшие сутки в столичном регионе выпало чуть больше половины месячной нормы осадков. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, в Москве осадкомеры зафиксировали от 10 до 16 литров дождевой воды на квадратный метр. В Московской области самым дождливым местом оказался Можайск, там выпало 49 миллиметров осадков, что составляет 54% от месячной нормы.

«Аномально дождливо было в Луховицах (39 миллиметров), Кашире (37 миллиметров), Клину и Луговой (35 миллиметров), Ново-Иерусалиме (29 миллиметров), Сергиевом Посаде (28 миллиметров), Талдоме (26 миллиметров) и Дмитрове (25 миллиметров)», — заявил синоптик.

Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с мощным ливнем в Ногинске. В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности до 13 июля.