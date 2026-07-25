В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, которая ожидается в течение дня. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

«Днем 25 июля местами в Москве ожидается гроза», — отметили в организации.

Предупреждение действует в столичном регионе до 21:00. Синоптики прогнозируют осадки при температуре воздуха до +23 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отметила в беседе с ТАСС, что в следующие выходные погода может стать более стабильной. Циклон сменится солнечным антициклоном, и послеполуденная температура поднимется до +24…+29 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о кратковременных дождях на выходных. По ее словам, воздух в Москве прогреется до +25 градусов.

На следующей неделе столицу накроют экстремальные ливни. Как отметил синоптик Евгений Тишковец, они принесут месячную норму осадков за пять дней.